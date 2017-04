Ngày 14/4, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Phan Việt Anh (30 tuổi), trú tại tổ 5, phường Nhật Tân (Tây Hồ) để điều tra về hành vi quấy rối, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác.

Đối tượng Phan Việt Anh tại CQĐT

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2017, Phan Việt Anh đã gây ra 4 vụ sàm sỡ, quấy rối nhiều phụ nữ người nước ngoài trên địa bàn quận, gây mất tình hình an ninh trật tự, cũng như tâm lý lo lắng, hoang mang đối với du khách nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn Thủ đô.

Theo trình báo của các nạn nhân, đối tượng là một thanh niên người Việt Nam, sử dụng xe gắn máy (không rõ loại xe) hoặc đi bộ. Khi thấy nạn nhân không để ý, gã thanh niên này đã dùng tay đập, bóp vào ngực và mông phụ nữ người nước ngoài. Thời điểm xảy ra sự việc, vào lúc chiều tối và giữa trưa, những lúc rất vắng người.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dưới sự chỉ đạo của chỉ huy Công an quận Tây Hồ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đã lên kế hoạch tổ chức bắt giữ.



Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời từ camera trong khu vực nhà dân và dựa vào lời khai của các nạn nhân, Công an quận Tây Hồ đã xác định được đối tượng nghi vấn là một gã thanh niên khoảng 30 tuổi, sử dụng chiếc xe gắn máy màu da cam thường xuyên xuất hiện tại các địa điểm mà nạn nhân khai báo.



Ngay sau đó, ngày 13/4, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ đã tiến hành theo dõi, bắt khẩn cấp đối tượng Phan Việt Anh.



Tại cơ quan Công an, Phan Việt Anh khai nhận, hắn chính là kẻ gây ra hàng loạt vụ gây rối, sàm sỡ với phụ nữ người nước ngoài. Sau khi phê ma túy đá và thuốc lắc, anh ta sử dụng xe gắn máy hiệu ZR125 tìm kiếm các phụ nữ người nước ngoài lớn tuổi, đi một mình.



Vụ đầu tiên Việt Anh thực hiện vào tháng 10/2016, vụ thứ 2 vào tháng 11/2016, tháng 1/2017 và vụ cuối cùng trước khi bị bắt vào khoảng đầu tháng 4/2017. Các nạn nhân của Việt Anh chủ yếu là người châu Âu.

Sở dĩ hẵn chọn người nước ngoài để sàm sỡ bởi hắn sợ nếu là người Việt, mọi người sẽ nhận ra hắn. Được biết, Phan Việt Anh đang chuẩn bị lập gia đình, tại Công an quận, anh ta liên tục khóc lóc và muốn gặp người yêu.

Theo Công an quận Tây Hồ, Phan Việt Anh là đối tượng không nghề nghiệp, bản thân từng có 1 tiền sự và 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Bản thân hắn cũng là kẻ nghiện ma túy đá nặng.

Hiện Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.