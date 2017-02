TPO - Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao đối tượng bị truy nã về tội giết người là Đinh Văn Khiêm (SN 1974), trú thôn 9, xã Đắk Rông, huyện Cư Jút cho các đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đinh Văn Khiêm tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, ngày 25/1/2000 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk ra lệnh truy nã đặc biệt Đinh Văn Khiêm về tội giết người. Năm 2004, tỉnh Đắk Nông tách ra khỏi tỉnh Đắk Lắk, thành lập mới, nên hồ sơ vụ này được chuyển cho Công an tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, ngày 3/4/1999 Khiêm cùng 5 người khác đánh chết anh La Văn Hương. Các đối tượng khác đã bị công an bắt và xử lý. Riêng Khiêm trốn ra tỉnh Quảng Nam, rồi đổi tên vào TPHCM làm thuê, lấy vợ sinh con. Ngày 8/2/2017, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt được Đinh Văn Khiêm tại phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt và vận động đầu thú 27 đối tượng truy nã.