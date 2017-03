TPO - Ngày 30/3/2017, thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết: vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Cử sinh năm 1951, trú tổ dân phố 18, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk về tội giao cấu với trẻ em.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4/2016, cháu H. (gọi Cử là dượng) sinh năm 2002 thường xuyên đến nhà Cử chơi. Tại nhà Cử, đôi dượng cháu này nhiều lần quan hệ tình dục khiến H. có thai, sinh bé trai ngày 29/1/2017. Gia đình H. đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng. Theo kết quả dám định của Phân viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng thì bé trai con của H. có cùng huyết thống với Cử, là con của Cử và H.