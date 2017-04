TPO - Ngày 24/4, Công an Thanh Hóa cho biết vừa bắt quả tang đối tượng Lê Thị Mai Hương (38 tuổi), ở thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang nhận số tiền 100 triệu đồng của một người dân để xin việc làm, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hương và tang vật

Trước đó, Lê Thị Mai Hương đã tự mạo danh là cán bộ phòng Quản lý nhân sự của Cảng Hàng không Thọ Xuân Thanh Hóa để làm quen với anh L.V.T, ở xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc. Biết anh T. có cháu là L.V.Q vừa ra trường chưa xin được việc làm, Hương đã gợi ý và hứa sẽ xin cho cháu Q. vào làm nhân viên an ninh tại Cảng hàng không với giá 250 triệu đồng. Ngày 19/4, anh T. và gia đình đã đem 70 triệu đồng và 1 bộ hồ sơ xin việc làm đến khách sạn Mường Thanh đưa cho Hương. Sau khi nhận được tiền, Hương đã liên tiếp gọi điện và yêu cầu gia đình anh T. phải nhanh chóng chuyển nốt số tiền còn lại. Nghi ngờ Hương không phải là cán bộ của Cảng Hàng không, gia đình anh T. đã nhờ người quen xác minh và được biết Cảng hàng không Thọ Xuân không có ai tên là Hương làm ở phòng Quản lý nhân sự và Cảng hàng không cũng không có nhu cầu tuyển nhân sự.Khoảng 12 giờ, ngày 22/4, theo lịch hẹn, gia đình anh T. đã mang 100 triệu đồng đến khách sạn Mường Thanh giao cho Hương. Trong khi Hương đang nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Lê Thị Mai Hương khai nhận: Bản thân không có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại thích ăn chơi, đua đòi. Để có tiền tiêu sài cá nhân, Hương thường xuyên đến các đền, chùa rồi tìm cách làm quen với những người giàu có, sau đó tự tạo cho mình vỏ bọc là người có tiền và có quan hệ xã hội rộng, hiện đang làm ở phòng Quản lý nhân sự của Cảng hàng không Thọ Xuân. Sau khi đã tạo được lòng tin với mọi người, Hương bắt đầu đưa ra những thông tin giả như: hiện Cảng Hàng không đang có nhu cầu tuyển nhân viên an ninh sân bay, nếu ai có nhu cầu thì Hương sẽ xin cho vào làm việc tại đây. Để tạo vỏ bọc cho mình, Hương thường xuyên thuê khách sạn sang trọng để ở và làm nơi giao dịch, nhận tiền của nạn nhân.Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Mai Hương (ảnh) để tiếp tục điều tra, làm rõ.