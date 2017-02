Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm (SN 1998) và Dương Văn Thắng (SN 1999, đều trú tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ) về hành vi hiếp dâm.

2 đối tượng Nguyễn Văn Lâm và Dương Văn Thắng Trước đó, ngày 13/1/2017 công an huyện Tân Kỳ nhận được trình báo của gia đình cháu N.T.D (SN 2001, trú tại xã Đồng Văn, Tân Kỳ) tố cáo hai đối tượng giở trò đồi bại với cháu D. Theo đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, trên đường về nhà cháu N.T.D đi xe đạp điện trên đường về nhà, khi đến địa bàn xã thì bị hai đối tượng thanh niên lạ mặt kéo xe lại, rồi lôi vào vườn mía giở trò thú tính. Mặc dù nạn nhân liên tục van xin, nhưng hai "yêu râu xanh" vẫn thay nhau hãm hiếp cháu bé, sau đó thản nhiên trở về nhà bỏ mặc nạn nhân. Sau khi nhận được trình báo, Công an huyện Tân Kỳ đã xác lập Chuyên án để điều tra truy bắt hai kẻ hiếp dâm. Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của bị hại, sau 3 ngày sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, ngày 15/1, Công an huyện Tân Kỳ đã xác định 2 đối tượng Nguyễn Văn Lâm và Dương Văn Thắng có nhiều dấu hiệu bất minh. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Công an huyện đã tiến hành kế hoạch bắt khẩn cấp các đối tượng về tội hiếp dâm. Tuy nhiên, thời điểm này, 2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 31/1 (tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán), Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lâm khi Lâm xuất hiện chơi với bạn. Tiếp đó, ngày 3/2 Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ đối tượng Dương Văn Thắng khi đang lẩn trốn. Tại CQĐT cả hai đối tượng đều cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.

Theo Công an Nghệ An