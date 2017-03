TPO - Ngày 22/3, Công an quận Thủ Đức (TP. HCM) cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy trái phép quy mô lớn có thủ hàng nóng sẵn sàng chống đối lực lượng công an.

Các nghi can trong đường dây mua bán ma túy bị bắt giữ. Ảnh CA

Theo cơ quan công an, trưa 21/3, các trinh sát mật phục bắt giữ nghi can Đỗ Trường Giang (27 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đang giao ma túy tại đường 49 phường Hiệp Bình Chánh của quận. Tại đây công an bắt quả tang trong người Giang có 32gram ma túy đá.

Công an tiếp tục điều tra và bắt giữ nghi can cầm đầu Nguyễn Đại Lâm (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và 7 nghi can khác có liên quan đến đường dây mua bán ma túy này.

Qua điều tra, công an xác định Lâm chỉ đạo Giang và Nguyễn Thanh Bình (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đi giao hàng cho các con nghiện. Lâm tổ chức đường dây này từ tháng 6/2016 đến nay. Lâm sai đàn em đi lấy ma túy về rồi chia nhỏ, mang đi bán lại cho các đầu nậu và con nghiện.

Tang vật hàng "nóng" công an thu giữ. Ảnh CA

Manh động hơn, Lâm luôn thủ súng trong người để chống trả lực lượng công an nếu bị phát hiện. Tại thời điểm bị bắt, công an thu giữ 2 khẩu súng ngắn cùng 19 viên đạn.