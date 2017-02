TP - Chiều 17/2, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, thượng tá Bùi Trọng Tuấn- Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, bị can Y Tuyến Ksơr đã bị bắt và được di lý từ Đà Nẵng về Đắk Lắk tối 16/2.

Bị can Y Tuyến Ksơr nguyên là thượng tá, Phó phòng Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an tỉnh Đắk Lắk. Báo Tiền Phong đã có nhiều bài phanh phui hành vi có dấu hiệu lừa đảo của ông Y Tuyến từ khi đang đương chức, đã ký nhiều giấy cam kết sẽ chạy trường, chạy việc cho con em của nhiều gia đình có nhu cầu, giá mỗi suất lên đến cả trăm triệu đồng.

Từ tháng 8/2016, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk ký văn bản xác nhận với 10 hộ dân ở tỉnh Gia Lai, là việc họ tố cáo thượng tá Y Tuyến Ksơr nhận 3,16 tỷ đồng nhưng không lo cho con em họ vào một trường trung cấp cảnh sát giao thông như cam kết là đúng. Theo nhiều nguồn tin và chứng cứ người dân cung cấp cho báo Tiền Phong, số tiền ông Y Tuyến lừa đảo có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày 28/11/2016, đại tá Phạm Minh Thắng - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ký quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2014 đến năm 2016 tại tỉnh Đắk Lắk. Sau khi Bộ Công an đồng ý tước danh hiệu Công an nhân dân, tước quân tịch của thượng tá Y Tuyến Ksơr, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khai trừ Đảng, khởi tố bị can đối với ông Y Tuyến.

Phát hiện bị can Y Tuyến Ksơr viện cớ phải đi điều trị bệnh tâm thần để bỏ trốn, tháng 12/2016, Công an tỉnh Đắk Lắk ký lệnh truy nã. Trước Tết Đinh Dậu, nhóm trinh sát thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC 44) Công an tỉnh Đắk Lắk do xác minh không rõ đối tượng đã để xảy ra một “tai nạn nghề nghiệp” hiếm có, là ập vào nhà thượng tá Phạm Duy Tuyến- phó trưởng phòng BP 11, bập còng nhầm vào tay vị thượng tá trùng tên, cùng cơ quan này, khiến sau đó lãnh đạo Phòng PC 44 phải xin lỗi lãnh đạo Phòng BP 11 và cá nhân thượng tá Phạm Duy Tuyến.

Sau nhiều ngày lần tìm dấu vết của bị can “nguyên thượng tá lừa”, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt được bị can Y Tuyến Ksơr tại Đà Nẵng ngày 15/2.