Sáng 21/3, lãnh đạo Công an TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị này đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và đối tượng của vụ án mạng đâm chết người trong quán bar GoldenSea cho Công an tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Chu Đình Dương. Theo đó, tối 17/3, Chu Đình Dương (SN 1993), trú tại khối 6 đi cùng với Lê Hồng Trung (SN 1984), trú tại khối 2, cùng phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và 5 thanh niên khác, đến quán bar GoldenSea ở đường Mai Thúc Loan, thuộc khối 3, phường Nghi Hương, TX.Cửa Lò. Đến khoảng 23h cùng ngày, cuộc nhậu tàn, nhóm thanh niên này tính tiền ra về. Cho rằng nhân viên tính sai tiền nên Trung thắc mắc và cãi nhau với nhân viên quán bar. Khi được quản lý của quán giải thích, nhóm Trung kéo nhau ra về. Tuy nhiên một lúc sau, những thanh niên này quay lại, tiếp tục chửi bới nhân viên quán bar. Anh Nguyễn Văn H. (SN 1985), cùng trú tại khối 6, phường Nghi Tân, là khách của quán bar thấy thế đã chửi và dùng chân đạp một phát vào người Dương. Tức giận, hắn đã rút con dao bấm thủ sẵn trong người, đâm một phát vào vùng bụng bên trái của anh H. Sau khi đâm, Dương cất dao và bỏ trốn khỏi hiện trường. Về phần anh H., được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Tiếp nhận tin báo từ quần chúng, lãnh đạo Công an TX.Cửa Lò đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng vào cuộc. Một tổ công tác được cử xuống khám nghiệm hiện trường, thu thập hồ sơ tài liệu ban đầu, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Quán bar GoldenSea, nơi đối tượng Dương đã đâm chết người. Ngay trong đêm 17/3, rạng sáng 18/3, CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Chu Đình Dương. Tuy nhiên vào thời điểm đó, Dương không có mặt tại nhà nên lãnh đạo Công an TX.Cửa Lò đã cử nhiều mũi trinh sát tiến hành truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 3h ngày 18/3, các trinh sát đã tóm gọn Chu Đình Dương, khi hắn đang lẩn trốn tại nhà một người dân ở khối 1, phường Nghi Tân. Trong ngày 18/3, Công an TX.Cửa Lò đã chuyển giao vụ án trên cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An. Sáng ngày 21/3, đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và sẽ cung cấp thông tin sau

