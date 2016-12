TPO - Không chỉ mua bán ma túy, đối tượng Kiều còn tàng trữ súng cùng chất nổ tại nhà riêng để phục vụ cho hành vi phạm pháp trong dịp tết Nguyên Đán 2017. Tuy nhiên, hành động của y đã bị Công an TP Vinh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 27/12, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an tỉnh phá thành công 2 chuyên án buôn bán ma túy, đặc biệt các đối tượng đã tàng trữ súng, chất nổ để phục vụ cho hành vi phạm pháp.

Theo đó, qua công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tại địa bàn, Công an TP Vinh đã phát hiện một được đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về TP Vinh tiêu thụ qua đường cửa khẩu Thanh Thủy - Thanh Chương.

Các đối tượng và tang vật trong đường dây mua bán ma túy.

Để tập trung đấu tranh bóc gỡ đường dây này, Trưởng Công an TP Vinh Trần Ngọc Tú quyết định xác lập chuyên án mang bí số “126T ”, phân công trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng CATP Vinh làm trưởng ban; thiếu tá Bùi Văn Ngọc - Trưởng Công an phường Hà Huy Tập làm phó ban với sự tham gia của một số cán bộ, chiến sỹ Công an phường Hà Huy Tập cùng đội nghiệp vụ để tổ chức trinh sát, xác minh.

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội trinh sát đã phát hiện đối tượng Nguyễn Trí Kiều (SN 1963), trú tại xóm Tiên Thanh, Xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương đang chuẩn bị giao “hàng” cho một số đối tượng ở thành phố Vinh tại khu vực đường liên thôn tại Xóm Tiên Thanh, Xã Võ Liệt. Ban chuyên án phối hợp phòng PA69, PA71, công an huyện Thanh Chương quyết định phá án.

Khi đối tượng Kiều đang vận chuyển ma túy trên đường liên thôn thuộc xóm Tiên Thanh, xã Võ Liệt thì bị tổ công tác số 1 trong Ban chuyên án bắt quả tang. Tại hiện trường, CQĐT thu giữ trong người Nguyễn Trí Kiều 1 bánh Heroin 330 gam, 100 USD, năm triệu đồng, 1 điện thoại di động.

Khám xét nhà riêng của đối tượng Kiều, thu giữ một số vật chứng liên quan gồm 1 ô tô, 1 súng trường thể thao, 1 miếng chất nổ hình chữ nhật.

Trước đó, ngày 15/12, Công an TP Vinh đã phá chuyên án “126L” bắt quả tang đối tượng Lê Thị Thu (SN 1989, trú tại khối Tân Phong, phường Lê Mao, TP Vinh) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 600 viên thuốc lắc, 1 ĐTDĐ và một số vật chứng liên quan.

PGĐ, Thủ trưởng CQ CSĐT Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Mạnh Hùng khen thưởng cho ban chuyên án.

Chiến công của CA TP Vinh đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp lễ Noel và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Ngày 26/12 Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khen thưởng, biểu dương các cá nhân, đơn vị tham gia phá án.