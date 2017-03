Người đàn ông mang 1.000 tờ tiền USD mệnh giá 100 USD đến 1 ngân hàng ở TP.HCM để đổi sang tiền Việt Nam. Quá trình kiểm tra, nhân viên phát hiện có dấu hiệu cạo sửa... nên âm thầm báo công an.

Công an quận 1, TP.HCM đang bàn giao hồ sơ cùng tang vật và 2 nghi can trong vụ đổi 100.000 USD giả cho cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Hai nghi can này là: P.N.D (44 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) và N.V.T.D (49 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, vào sáng 3/3, ông P.N.D mang 1.000 tờ USD, mệnh giá 100 USD/tờ đến ngân hàng Vietcombank ở Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1 để quy đổi thành tiền Việt Nam.

Tại đây, nhân viên ngân hàng phát hiện số tiền trên bị sửa, cạo... nên đã âm thầm báo cho cấp trên và bí mật báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận 1 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt tiến hành mời người đàn ông cùng tang vật về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, qua kiểm tra số tiền USD mà ông P.N.D mang tới ngân hàng đổi đã bị cạo, sửa... từ tờ 1 USD thành 100 USD. Người đàn ông khai đã nhận số tiền trên của ông N.V.T.D nhờ đi đổi giùm.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an đã bắt giữ ông N.V.T.D ngay sau đó. Hiện 2 nghi can đang được Công an tạm giữ để tiếp tục điều tra mở rộng.