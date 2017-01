TPO - Tối 20/1, lực lượng chức năng của Hà Tĩnh bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển khoảng pháo từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án.

Theo đó, khoảng 18h ngày 20/1, tại luồng nhập cảnh Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Phòng Phòng Chống tội phạm ma túy BĐBP Hà Tĩnh, Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt giữ xe tải biển kiểm soát Lào UF-2628 cùng tài xế Nguyễn Thức Cường (SN 1987, trú tại Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An) và phụ xe Nguyễn Đình Thắng (SN 1980, trú tại Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An) vận chuyển một lượng pháo lớn từ Lào về Việt Nam.



Toàn bộ số pháo trên do Trung Quốc sản xuất. Số pháo này đối tượng khai nhận chở thuê cho chủ xe là Hồ Trọng Thành trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An từ Lào về Việt Nam.

Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng dấu 32 hộp các tông, được bọc kín trong túi ni lông màu đen, trong đó có 20 thùng chứa 114 hộp pháo loại 36 quả, 12 thùng chứa 59 hộp pháo loại 9 quả; tổng trọng lượng là 300 kg.