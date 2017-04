TPO - Khám xét nhà hai ông “trùm” mua bán ma túy, công an phát hiện gần 4kg ma túy đá, 2 khẩu súng ngắn và gần 1 tỷ đồng tiền mặt…

Nghi can Nam tại cơ quan điều tra

Ngày 24/4, Đội 6 – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an TP. HCM) vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn chuyên cung cấp ma túy, thuốc lắc cho dân chơi ở Sài Gòn.

Công an tạm giữ hình sự hai nghi can cầm đầu gồm Diệp Tuấn Anh (SN 1976, ngụ quận 8) và Trần Văn Nam (SN 1991, ngụ Quảng Ninh).

Theo công an, Nam là người trực tiếp đi sang Trung Quốc lấy ma túy. Sau đó vận chuyển bằng xe khách từ cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) vào TPHCM để bán lại cho các đầu mối.

Hai khẩu súng ngắn phát hiện tại nhà Tuấn Anh Trong khi đó, Tuấn Anh là đầu mối lớn của Nam. Tuấn Anh lấy ma túy từ Nam rồi bán lại cho các chân rết đến tận tay người nghiện, dân chơi thuốc lắc,…

Trưa 21/4, Tuấn Anh thuê xe đến nhà Nam ở quận Bình Tân lấy 0,5kg ma túy đá với giá 185 triệu đồng. Trên đường đi về, Tuấn Anh bị công an bắt giữ. Khám xét nhà Tuấn Anh công an phát hiện 2 khẩu súng ngắn