Sáng mùng 1 Tết là thời gian gia đình, bạn bè gặp mặt, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất cho năm mới nhưng Dương Văn Thà, 36 tuổi, trú tại xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình lại gây nên một tội ác ngay tại chính ngôi nhà của người hàng xóm tối lửa tắt đèn.

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Thà về hành vi giết người.



Sáng ngày 28/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017), Dương Văn Thà sang nhà bố mẹ đẻ ở cùng thông để chúc Tết và ăn cơm tại đó.



Sau khi đã ăn uống no say, Thà trở lại nhà mình. Sẵn hơi men trong người, đến khoảng hơn 11h, biết bà Lành là người sống độc thân, Thà đi bộ sang nhà bà Lành với mục đích sát hại nạn nhân.



Thấy bà Lành chỉ ở nhà có một mình, lại đang lúi húi làm việc nhà, Thà đi đến bóp cổ bà Lành khiến nạn nhân tử vong. Không dừng lại đó, Thà dùng một số dây điện trong nhà bà Lành quấn vào tay nạn nhân tạo hiện trường giả rằng nạn nhân tử vong do bất cẩn khi sử dụng điện. Sau đó, Thà tiếp tục sang nhà những người hàng xóm khác chúc Tết như không có chuyện gì xảy ra.



Thoạt đầu, khi nhìn vào hiện trường vụ án, ai cũng nghĩ đây là một vụ tai nạn do bất cẩn, bị điện giật dẫn đến tử vong, Tuy nhiên, sau 2 ngày điều tra, bằng kinh nghiệm cùng các biện pháp nghiêp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã khẳng định đây là một vụ án giết người có chủ đích.



Với sự lì lợm của một kẻ từng vào tù ra tội khi bóp cổ vợ suýt mất mạng năm 2006, Thà tỏ ra bất hợp tác với cơ quan điều tra. Nhưng trước những lập luận và chứng cứ không thể chối cãi được đưa ra từ Cơ quan CSĐT, Thà đã phải cúi đầu nhận tội.



Theo tài liệu điều tra, Thà mới chỉ học hết lớp 7 và đã từng có tiền án về Tội Cố ý gây thương tích và phải chịu án phạt 5 năm tù giam. Tuy nhiên, trong thời gian chấp hành án tù, Thà không tập trung cải tạo mà lại chọn một cách khác để "về với xã hội", đó là trốn khỏi nơi giam giữ. Sau sự việc đó, Thà bị tuyên phạt thêm 18 tháng tù giam.

Theo Công an Nhân dân