Bắt kẻ mua dâm cháu gái 14 tuổi

Ngày 5/9, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Thành Tây (27 tuổi) về hành vi Mua dâm người chưa thành niên.Theo cơ quan công an, lúc 18h ngày 31/8, Tây đến quán nhậu của bà Hoa (51 tuổi) ở thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh để uống rượu. Sau đó, anh ta rủ Mai (14 tuổi, con ruột bà Hoa) cùng nhậu.Sau khi nhậu xong, Tây đề nghị bán dâm cho mình và được cháu gái đồng ý. Cả hai thỏa thuận mua bán dâm với số tiền 1 triệu đồng/lần.Sau đó, Tây chở Mai đến nhà nghỉ Minh Đạt (thị trấn Tân Châu) để "mây mưa". Sau khi thỏa mãn dục vọng, người đàn ông này tiếp tục đòi Mai cho quan hệ tình dục nhưng nạn nhân không đồng ý. Tức giận, Tây đòi tiền lại.Cả hai xảy ra cãi vã to tiếng nên nạn nhân gọi điện cho mẹ mình đến giải quyết sự việc.Tại đây, giữa bà Hoa và Tây tiếp tục xảy ra cãi vã to tiếng. BàHoa đã điện thoại báo Công an huyện Tân Châu đến giải quyết vụ việc.* Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo Công an Nhân dân