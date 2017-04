Diễn có biểu hiện “ngáo đá” cầm dao và búa đến nhà nghỉ Gia Huy gõ cửa từng phòng nghỉ và nói mình tìm kiếm người yêu. Chủ nhà nghỉ nhanh chóng gọi điện báo Công an xã đến giải quyết vụ việc. Lúc này, đối tượng bỏ về nhà và sử dụng hung khí cố thủ trong nhà....

Chiều 8/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Diễn (34 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan Công an: Lúc 20h30 ngày 6/4, Nguyễn Văn Diễn có biểu hiện “ngáo đá” nên cầm dao và búa đến nhà nghỉ Gia Huy thuộc ấp Mỹ An, xã Long Mỹ (huyện Giồng Trôm) gõ cửa từng phòng nghỉ và nói mình tìm kiếm người yêu.

Chủ nhà nghỉ nhanh chóng gọi điện báo Công an xã Long Mỹ đến giải quyết vụ việc. Lúc này, đối tượng bỏ về nhà và sử dụng hung khí cố thủ trong nhà.

Nhận được tin báo hỗ trợ của Công an xã Long Mỹ, Công an huyện Giồng Trôm phân công lực lượng phối hợp với chốt Phước Long đến hiện trường. Bất ngờ, đối tượng cầm dao đuổi chém vào lưng gây thương tích 2 đồng chí Lê Hoàng Tuấn (Công an viên thường trực xã Long Mỹ) và Thượng sỹ Lê Quang Hào (Công an huyện Giồng Trôm). Đến 3h ngày 7/4, lực lượng Công an đã khống chế bắt giữ đối tượng cùng tang vật.