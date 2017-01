Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi giết người do mâu thuẫn cá nhân.

Đối tượng Tuấn và Nhân tại cơ quan điều tra

Chiều ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi giết người gồm: Nguyễn Thành Nhân, 21 tuổi, Võ Văn Tùng 22 tuổi, Nguyễn Song Tuấn, 21 tuổi, cùng trú xã Tân Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 9/9/2016, do mâu thuẫn cá nhân với anh Phạm Công Tín (32 tuổi, trú cùng xã Tân Sơn), đối tượng Phạm Thái Long, 34 tuổi, đã lôi kéo 3 đối tượng trên cùng Bùi Văn An, 21 tuổi và Siu Thanh, 22 tuổi mang theo hung khí, phục chặn đánh Tín.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi phát hiện anh Tín điều khiển xe máy về gần đến nhà, các đối tượng lao vào tấn công. Hậu quả, anh Tín tử vong tại chỗ.

Qua công tác điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối tượng Phạm Thái Long. Đấu tranh, khai thác, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng trên. Đối tượng Bùi Văn An sau khi được chính quyền và gia đình vận động đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện đối tượng Siu Thanh vẫn đang lẩn trốn.