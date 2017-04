Đến nhà bạn nhậu xong, thấy con gái của bạn ở một mình, thú tính nổi lên đối tượng đã có hành vi dâm ô với bé gái.

Chiều 6/4 trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Minh Hiệp (sinh năm 1986, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra làm rõ về hành vi dâm ô với bé gái 7 tuổi.

Theo đó, đối tượng Hiệp là bạn thân của ông C (cha ruột của nạn nhân). Vào ngày1/4, tại nhà ông C ở phường Tây Sơn, Nguyễn Minh Hiệp và một người khác đến chơi rồi tổ chức uống rượu, ca hát từ trưa cho tối chiều tối.



Rượu đã ngấm, mọi người lên xe ra về, Hiệp bỗng nhớ mình để quên mũ bảo hiểm tại nhà bạn nên quay lại lấy. Dục vọng trong người nổi lên khi gã thấy con gái chủ nhà mới lên 7 tuổi đang ngồi xem ti vi một mình, nên đã dùng những lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ rồi có hành vi dâm ô với cháu H.



Gia đình chỉ biết được sự việc sau khi cháu H gọi ông C dậy và kể cho cha mình nghe. Nghe xong, gia đình ông C đã đến cơ quan Công an trình báo, sau đó đối tượng đã bị bắt khẩn cấp để phục vụ cho công tác điều tra.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.