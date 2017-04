Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can 62 tuổi từng 2 lần xâm hại 2 bé gái vị thành niên.

Ông Nhứt bị bắt vào sáng 14/4

Đại tá Thái Văn Mười Hai, Trưởng Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang), cho biết ngày 14/4, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Văn Nhứt (62 tuổi, ngụ xã Long Phú) về hành vi Dâm ô với trẻ em.Theo cơ quan điều tra, ngày 19/3/2014, trên đường đi làm đồng về ông Nhứt đã ghé nhà hàng xóm chơi. Phát hiện Loan (tên đã thay đổi, khi đó 13 tuổi) đứng gần phòng ngủ, ông này đã sờ soạng khắp người bé gái.Không chỉ vậy, ông Nhứt còn kéo Loan vào phòng để giở trò đồi bại nhưng nạn nhân kháng cự và chạy thoát.Đến cuối năm 2016, "yêu râu xanh" tiếp tục thực hiện hành vi tương tự với một bé gái 12 tuổi ở ấp Long Thạnh 1. Nạn nhân sau đó nói với cha mẹ và gia đình bé gái này đã đến công an tố cáo hành vi của ông Nhứt.Làm việc với cơ quan điều tra, lão nông này đã thừa nhận hành vi trái pháp luật.