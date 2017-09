Bắt nam sinh lớp 11 giết người ném xác xuống ruộng

Nghi can là Nông Ánh Ly, sinh năm 2001, học sinh lớp 11, Trường THPT Bảo Lâm, trú tại xóm Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Nạn nhân trong vụ án là Nông Trung Thiên, khu II, thị trấn Pác Mjầu (huyện Bảo Lâm).Trước đó, vào rạng sáng ngày 22/8/2017, tại đầu cầu khu II, thị trấn Pác Mjầu, người dân phát hiện một người đã chết chưa rõ nguyên nhân, nạn nhân nằm sấp, không mặc áo. Sau khi khám nghiệm tử thi, nạn nhân được làm rõ danh tính là Nông Trung Thiên, 19 tuổi, nhà ở cách hiện trường khoảng 250 m, trên đầu, mặt và cổ có nhiều vết thương.Qua khám nghiệm tử thi, Công an xác định đây là vụ án mạng nên huy động các cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ gây án.Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ được Nông Ánh Ly vào ngày 28/8.Tại cơ quan chức năng, Nông Ánh Ly khai nhận, vào hồi 0 giờ 54 phút ngày 22/8, khi Ly đang chơi điện tử tại quán Luân Ly 89 thì bị Nông Trung Thiên kéo ra ngoài quán đánh. Khi về đến đầu cầu khu II, thị trấn Pác Mjầu, Ly đánh lại Thiên liên tục vào vùng mặt, đầu cho đến khi Thiên nằm bất động. Sau đó, Ly kéo Thiên ra rìa đường, vứt xuống ruộng gần đó rồi về phòng trọ thay quần áo và quay lại quán điện tử lấy xe máy.Hiện Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can về hành vi Giết người và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật

Theo Công lý