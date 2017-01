Trong lúc chơi bài, Sinh và một bạn cùng sòng xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Sinh rút súng ngắn ra đe dọa nhưng bị khống chế, giao cảnh sát.

Ngày 31/1 (mùng 4 Tết Đinh Dậu), Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Đức Sinh (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài ra, công an đang trưng cầu giám định đối với khẩu súng ngắn cùng 8 viên đạn.



Trước đó, chiều 28/1 (mùng 1 Tết), Sinh tham gia chơi cờ bạc với nhiều người khác trong căn nhà trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn). Trong lúc chơi, giữa Sinh và anh nam thanh niên 28 tuổi, quê Đồng Tháp) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.



Bất ngờ Sinh rút từ trong người ra khẩu súng ngắn, dọa bắn anh nam thanh niên và giương súng về phía đám đông. Tuy nhiên, những người có mặt lập tức bao vây, bắt Sinh giao cảnh sát.

