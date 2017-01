TP - Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã bắt tạm giam bị can để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác đối với 3 cựu cán bộ Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản (Trung tâm 3K) - thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT.

Ba bị can gồm: Bùi Đức Quý, nguyên Giám đốc và Nguyễn Văn Dũng, nguyên cán bộ Phòng Kiểm nghiệm, kiểm định Trung tâm 3K; Lê Tuấn Anh, nguyên Phó phòng Hành chính quản trị, Văn phòng Tổng cục Thủy sản. Theo kết quả điều tra bước đầu, 3 bị can nêu trên có hành vi liên quan trực tiếp đến việc chèn, ghép phụ lục, chỉnh sửa, xây dựng, ban hành các văn bản của Tổng cục Thủy sản trái quy định để đưa vào danh mục khoảng 947 sản phẩm (thức ăn thủy sản, xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản) được phép lưu hành tại Việt Nam trong khi hồ sơ thẩm định sản phẩm không đảm bảo là nguy hiểm cho xã hội. Bước đầu, Cơ quan ANĐT xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.