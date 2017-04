Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã xác định và bắt giữ được nhóm nghi can liên quan đến vụ anh L.V.H (SN 1986, trú tại thành phố Nam Định) bị chém tử vong khi chở con gái 20 tháng tuổi trên đường Mạc Thị Bưởi.

Anh L.V.H. bị thương quá nặng nên đã tử vong khi đang cấp cứu

Nguồn tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 6/4 trên đường Mạc Thị Bưởi (kéo dài), thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Anh L.V.H (SN 1986, trú phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) đang chở con gái 20 tháng tuổi bằng xe đạp điện đi trên đường thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 5-6 đối tượng đi xe ô tô dùng lê và kiếm chém liên tiếp vào hai bố con. Đến khi thấy anh H. nằm gục, bất động, nhóm đối tượng này mới bỏ đi.

Sau quá trình điều tra, cơ quan Công an tỉnh Nam Định đã xác định được nhóm nghi can và tiến hành bắt giữ. Sau khi gây án xong, nhóm nghi can này bỏ trốn khỏi nơi ở, trốn chạy ở nhiều tỉnh thành. Hầu hết các nghi can bị bắt giữ không phải người Nam Định mà ở các tỉnh khác đến nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, toàn bộ những nghi can này đã bị bắt giữ.

Trong các đối tượng gây án có đối tượng tên Linh, người Ninh Bình, là một đối tượng có “số má” và được xem là chủ mưu, trực tiếp chém anh H.



Gia đình anh H. cho biết, họ nghi ngờ nguyên nhân sự việc anh H. bị chém chết là do cô ruột anh H. trước đây có cho một người phụ nữ tên L. (là bạn gái của đối tượng Linh) vay số tiền 126 triệu đồng nhưng mãi L. không chịu trả nợ.



Vì anh H. có quen biết L. nên cô ruột anh H. đã nhờ anh sang nhà L. để đòi hộ số nợ trên. L. có hẹn ngày 6/4 sẽ trả đủ số tiền đã vay nhưng đến ngày hẹn L. vẫn không có hồi âm.



Ngày 6/4, vợ anh H. thấy chồng mình gọi điện thoại cho L. để hỏi về việc trả nợ. Trong lúc nói chuyện điện thoại, anh H. nghe thấy tiếng chửi vọng từ ngoài vào trong điện thoại. Người chửi vọng đó được cho là đối tượng Linh (tức Linh trọc). Sau đấy 2 bên có xảy ra to tiếng với nhau.



Đến tối 6/4, anh H. đi uống cà phê và trên đường đón con gái về, đến đường Mạc Thị Bưởi thì có chiếc xe ô tô Mazda ép 2 bố con vào bờ đường. Sau đấy có 5 - 6 đối tượng cầm hung khí truy sát 2 bố con.



Vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Nam Định điều tra làm rõ nguyên nhân.