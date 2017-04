TP - Trung tá Thiều Văn Chính - Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Vĩnh Long vừa xác nhận, Công an tỉnh đang tiến hành xác minh thông tin việc một bé gái 11 tuổi (ở xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) bị ông nội và cha ruột xâm hại tình dục.

Trước đó, sáng ngày 29/3, trong lúc trò chuyện với bà ngoại, cháu bé P.T.L.Đ. (SN 2006) tuổi kể lại chuyện nhiều lần bị ông nội là ông P.T.S. (SN 1955) và cha ruột P.T.T. (SN 1981) xâm hại tình dục. Lập tức bà Nguyễn Thị M., bà ngoại của cháu L.Đ., đã dẫn cháu L.Đ đến công an địa phương trình báo sự việc. Ngay sau đó, Công an huyện Mang Thít đã vào cuộc và khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc, triệu tập những người liên quan để lấy lời khai. Bước đầu cả ông P.T.S. và P. T. T đều thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, ông P.T.S thừa nhận từ đầu tháng 3/2016, đã 3 lần xâm hại cháu nội, còn P.T. T cũng thừa nhận từ tháng 7/2016 đến nay, đã 4 lần xâm hại tình dục con gái ruột của mình. Cả hai đã bị bắt giam để tiến hành điều tra làm rõ.