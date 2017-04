TPO - Chiều 19/4, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, thực hiện đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương, lực lượng công an trên địa bàn liên tục phát hiện, tạm giữ, xử lý nhiều phương tiện đò thuyền vi phạm.

Lực lượng CSGT đường thủy Công an TT-Huế vừa mới bắt quả tang 3 thuyền lớn hút trộm cát trên thượng nguồn sông Hương đoạn qua xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.

Sau 1 tuần ra quân theo dõi, mật phục, tại đoạn sông Hương qua thôn Vỹ Dạ (xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thủy), lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thuỷ - Công an tỉnh TT-Huế vừa mới phát hiện, bắt giữ 3 thuyền cỡ lớn khai thác cát sạn trái phép, do các ông, bà Nguyễn Văn Linh, Dương Thị Ngọc Lan và Võ Văn Thọ (trú tại huyện Phú Vang, thị xã Hương Trà, Hương Thuỷ) làm chủ.

, Công an làm việc với các chủ thuyền vi phạm để củng cố hồ sơ xử lý triệt để vấn nạn “cát tặc”.

Lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh TT-Huế và Công an thành phố Huế cũng kiểm tra, phát hiện quả tang và xử lý 7 phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép khác trên sông Hương. Nhiều đò thuyền trộm cát gây sạt lở bờ sông bị tạm giữ đợt này không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, chứng nhận chuyên môn và giấy an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Công an TT-Huế hiện tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi trái phép.