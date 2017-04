Để qua mặt cơ quan chức năng, Ngọc và Thắng thường đến các quán cà phê, karaoke để thuê phòng hát, sau đó gọi các con bạc đến đánh bạc. Hầu hết các con bạc đều là những người quen biết, khi tổ chức đánh bạc chúng còn thuê người để cảnh giới và bảo vệ nghiêm ngặt.

Các đối tượng đánh bạc

Đối tượng Nguyễn Khắc Ngọc (dấu X) một trong 2 đối tượng đứng ra tổ chức sới bạc.

Khoảng 18h ngày 21/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc tại quán cà phê karaoke Thanh Tùng, xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 142 triệu đồng, 16 điện thoại di động, 1 bộ bài tú lơ khơ và nhiều tang vật khác có liên quan.Các đối tượng khai nhận, sới bạc này do 2 đối tượng Nguyễn Khắc Ngọc và Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng Cộng), trú xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa đứng ra tổ chức. Để qua mặt cơ quan chức năng, Ngọc và Thắng thường đến các quán cà phê, karaoke để thuê phòng hát, sau đó gọi các con bạc đến đánh bạc. Hầu hết các con bạc đều là những người quen biết, khi tổ chức đánh bạc chúng còn thuê người để cảnh giới và bảo vệ nghiêm ngặt.Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Khắc Ngọc là đối tượng lưu manh, côn đồ, chuyên bảo kê, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc trên địa bàn các huyện Quảng Xương, Nông Cống và khu vực giáp ranh thành phố Thanh Hóa.Năm 2016, Ngọc đã cùng một số đối tượng côn đồ dùng kiếm, súng tự chế bắn bị thương một người dân trên địa bàn huyện Quảng Xương và bị truy tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong thời gian được tại ngoại, chờ xét xử, Ngọc vẫn lén lút tổ chức cho các con bạc đánh bạc để thu tiền bất chính.Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Văn Thắng (Thắng Cộng) và các đối tượng có liên quan. Đồng thời mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.