Bắt quả tang 4 ghe hút cát trái phép trên sông Thu Bồn

Ngày 31/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay tổ công tác của đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 4 ghe máy hút cát trái phép trên sông Thu Bồn.

Theo đó, khoảng 20h ngày 30/8, tổ công tác Cảnh sát môi trường phát hiện trên tuyến sông Thu Bồn đoạn qua xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn 4 ghe máy vỏ sắt đang tiến hành hoạt động khai thác cát trái phép với tổng khối lượng gần 200m3.

4 ghe máy gồm ghe BKS QNa-0602 do ông Tăng Văn Cư (46 tuổi, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) điều khiển; ghe BKS QNa-1094 do ông Nguyễn Thanh (44 tuổi, trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) điều khiển; ghe BKS QNa-0966 do ông Tăng Đường Quang (30 tuổi, trú xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức) điều khiển; ghe BKS QNa-1096 do ông Nguyễn Tấn (43 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) điều khiển.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Văn