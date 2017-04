TPO - Đang hút cát trái phép trên sông Hậu vào ban đêm thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Hiện trường bắt quả tang khai thác cát trái phép.

Sáng 13/4, Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68) Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa bắt quả tang một phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hậu, phía bờ Cần Thơ.

Cụ thể, vào chiều 12/4 lực lượng Cảnh sát đường thủy và Cảnh sát môi trường Công an thành phố Cần Thơ bắt quả tang chiếc xáng cạp biển số ĐN-0176 và ghe gỗ không rõ biển số do ông Lê Hải Lý điều khiển cần cẩu, đang hút cát từ dưới lòng sông Hậu, thuộc thủy phận phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ lên ghe gỗ do ông Nguyễn Văn Tùng (ngụ phường Thới An, quận Ô Môn) làm chủ phương tiện được khoảng 14 m3.

Qua làm việc, chủ phương tiện xáng cạp là ông Trần Ngọc Thắng (ngụ tỉnh Đồng Nai) đã xuất trình giấy phép khai thác cát do UBND tỉnh Vĩnh Long cấp và Quyết định điều chỉnh thời gian gia hạn khai thác cát tại mỏ Tân Bình 2 (Bình Tân, Vĩnh Long) do Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký 24/7/2015, gia hạn từ 3 năm lên 6 năm (kể từ ngày 22/10/2014).

Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, phương tiện xáng cạp này và ghe gỗ đã khai thác không đúng vị trí mỏ được cấp phép là vị trí bên phía bờ Vĩnh Long sang vị trí thuộc thủy phận phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm quả tang. Đồng thời tạm giữ phương tiện để tiếp tục xử lý theo quy định