Thấy mẹ và người hàng xóm chốt cửa ở trong phòng, Nam lao vào chém ông này khiến phải nhập viện điều trị.

Ngày 10/2, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đang lập hồ sơ, chờ kết quả giám định thương tích của bị hại để xử lý anh Nam (19 tuổi, trú xã Xuân Giang) về tội Cố ý gây thương tích. Cơ quan công an cũng củng cố chứng cứ để xử phạt hành chính việc "vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng" với mẹ của Nam và ông Sự.



Bốn ngày trước, anh Nam (19 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ghé qua nhà bà ngoại ở xã Xuân Giang, bắt gặp mẹ là bà Lý đang ở cùng phòng với ông Sự (hàng xóm).



Đập cửa song không ai mở, xô cửa thì bị đẩy ra. Khi vào được trong phòng, anh Nam cầm dao gọt mía đuổi, chém ông Sự nhiều nhát khiến phải nhập viện điều trị.



Làm việc với cơ quan công an, bước đầu ông Sự thừa nhận có quan hệ tình cảm với bà Lý nên hẹn hò'. Anh Nam khai đã chém ông Sự trong lúc tức giận.



Theo chính quyền địa phương, ông Sự và bà Lý đều có gia đình riêng song không hạnh phúc.



* Tên nhân vật đã được thay đổi

