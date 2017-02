TPO - Chiều 19/2, tin từ Công an thành phố Huế cho biết vừa bắt quả tang Lê Chí Lợi (27 tuổi, trú đường Duy Tân, Huế) có hành vi bán ma túy cho con nghiện.

Tang vật ma túy công an thu giữ được từ trên người Lê Chí Lợi. Ảnh: T.Bình

Đối tượng Lê Chí Lợi tại cơ quan công an. Ảnh: T.Bình

Vụ việc được phát hiện quả tang tại trước nhà 71 đường Phan Đình Phùng (phường Vĩnh Ninh, Huế). Khi Lê Chí Lợi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế phát hiện, khống chế và bắt giữ.

Khám xét trong người của Lợi, công an thu giữ 8 gói heroin có trọng lượng 0,830gram, nhiều tiền mặt và điện thoại di động. Lợi khai với công an, trước đó mua ma túy từ một người không rõ tên tuổi tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, rồi đem vào Huế sử dụng và bán cho các con nghiện khác. Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an thành phố Huế điều tra, làm rõ.