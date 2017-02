TP - Cơ quan chức năng bắt quả tang chiếc xe tải đang đổ trên 3,2 tấn chất thải rắn công nghiệp tại một khu đất nằm cạnh quốc lộ.

Ngày 9/2, Phòng cảnh sát PCTP về môi trường, Công an tỉnh Hậu Giang bắt quả tang một xe tải mang biển kiểm soát 65C – 045.93 của Công ty TNHH bột mì Đại Phong (KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) do tài xế Nguyễn Bá Thanh Nam điều khiển, đang đổ trên 3,2 tấn chất thải rắn công nghiệp (lúa ẩm) tại một khu đất nằm cạnh quốc lộ 1A, thuộc ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Cơ quan chức năng còn phát hiện tại khu đất này còn có 11,3 tấn chất thải rắn công nghiệp tương tự đã được đổ trước đó. Ông Hòa khai nhận số chất thải rắn này do ông mua từ công ty TNHH bột mì Đại Phong vào ngày 8/2/2017 để sử dụng vào việc chăn nuôi và trồng trọt.

Tổ công tác tạm giữ xe và số chất thải trên xe, đồng thời yêu cầu ông Hòa có trách nhiệm bảo quản 11,3 tấn chất thải rắn đã đổ ra môi trường, không được tự ý thay đổi hiện trạng khi chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng.