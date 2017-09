Bắt tạm giam cán bộ Hải quan Hà Nội trộm ngà voi tang vật

TP - Ngày 8/9, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi tham ô tài sản, tàng trữ buôn bán hàng cấm gồm: Phạm Minh Hoàng (SN 1982, trú quận Hai Bà Trưng) là cán bộ Cục Hải quan Hà Nội; Trần Trọng Cường (SN 1974, trú quận Nam Từ Liêm) và Hoàng Văn Diện (SN 1992, quê Nghệ An).