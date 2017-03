TPO - Ngày 25/3, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận này đã thực hiện bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của ông Phan Văn Thương (43 tuổi, trú quận Lê Chân), Trưởng Văn phòng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Việc bắt, khám xét khẩn cấp đối với ông Thương được thực hiện ngay trong tối 24/3. Công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan tới hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời thực hiện niêm phong Văn phòng đại diện của báo này trên đường Nguyễn Văn Linh (Hải Phòng).

Văn phòng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng đã bị niêm phong sau cuộc khám xét khẩn cấp

Trước đó, chiều 24/3, Công an quận Hồng Bàng đã bắt quả tang 2 phóng viên thuộc Văn phòng báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng là Phan Thành Long (26 tuổi) và Phạm Văn Tân (27 tuổi, cùng trú huyện An Lão, Hải Phòng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, lúc 17 giờ 10 phút chiều 24/3, khi Phan Thành Long và Phạm Văn Tân nhận tiền của một chủ công trình xây dựng sai phép là bà Đào Thị Đ. (trú quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã bị công an bắt giữ, khám xét và niêm phong chiếc xe ô tô mà hai phóng viên này sử dụng.

Theo tìm hiểu, do hộ bà Đ. xây dựng nhà sai phép nên nhóm này đã đe doạ sẽ đăng báo hành vi vi phạm trật tự xây dựng này, bà Đ. đã đồng ý đưa số tiền 10 triệu đồng để không đăng báo. Tuy nhiên khi hai bên gặp gỡ nhau, bà Đ. xin giảm xuống còn 5 triệu đồng. Khi Long nhận số tiền 5 triệu đồng tại địa bàn quận Hồng Bàng thì bị bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định, ông Thương với vai trò Trưởng Văn phòng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng, đã tổ chức cho các phóng viên và cộng tác viên nắm bắt, khi phát hiện các hộ gia đình, các tổ chức xã hội có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng quản lý xã hội sẽ doạ đăng báo nếu không chịu nộp tiền.