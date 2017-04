Phát hiện bạn nhậu say rượu ngủ trong nhà, Đàm Phước Ngọc (40 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã lừa đưa con gái 5 tuổi của người này tới khách sạn để thực hiện hành vi dâm ô sau đó để nạn nhân một mình tại khách sạn rồi bỏ trốn.

Đối tượng Ngọc tại cơ quan Công an

Ngày 24/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết, đối tượng Đàm Phước Ngọc (40 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) vừa đến Công an huyện Châu Thành đầu thú về hành vi “Dâm ô đối với trẻ em”, xảy ra tại ấp Bình Phú I, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã Ngọc cũng về hành vi trên.

Theo điều tra, lúc 1h sáng, ngày 18/12/2016, Ngọc cùng anh C. đến nhà anh Y. nhậu. Cả 3 nhậu đến khoảng 5h sáng cùng ngày thì nghỉ. Lúc này Ngọc rủ anh C. và anh Y. đi ăn cháo.

Khi đi, anh Y. có chở con gái của mình là cháu L. (5 tuổi) đi cùng. Ăn cháo xong, Ngọc rủ anh Y. đến nhà anh C. nhậu tiếp và anh Y. tiếp tục chở cháu L. đi cùng. Đến 11h cùng ngày, sau khi uống hết 1,5 lít rượu, anh Y. và anh C. gục tại bàn, còn Ngọc ra ngoài đường ngủ trên ghế đá.

Đến 14h cùng ngày, Ngọc quay lại thấy anh Y. và anh C. vẫn ngủ, còn cháu L. đang ngồi chơi một mình. Lúc này, Ngọc nảy sinh ý định giao cấu với cháu L. nên giả vờ nói “để chú dẫn con về nhà”.

Khi Ngọc dẫn cháu L. ra đến cửa thì anh C. thức dậy hỏi đi đâu, Ngọc trả lời dẫn cháu L. về nhà. Tuy nhiên, Ngọc không dân cháu dẫn cháu L. về nhà mà dẫn đến một khách sạn ở ấp Bình Phú, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, thuê phòng để thực hiện hành vi dâm ô với cháu L.



Đến khoảng 18h cùng ngày, Ngọc bỏ cháu L. một mình tại khách sạn rồi bỏ trốn.