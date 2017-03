TPO - Quá trình điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long cho thấy, đã có đủ cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội của nghi phạm nên đã tiến hành khởi tố bắt giam.

Chiều tối 31/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt giam khẩn cấp đối với bị can Huỳnh Thanh Trung (SN 1979, trú tại ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân) để tiến hành điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”, trước đó, sáng cùng ngày, cơ quan này cũng đã tiến hành khởi tố vụ án nêu trên.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở chứng cứ, chứng minh, nghi phạm Huỳnh Thanh Trung chính là nghi can duy nhất đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái N.K.H (SN 7/9/2007, ngụ cùng xóm) dẫn đến bé gái có thai 4,5 tuần tuổi.

Một nguồn tin riêng của PV cho biết, vào chiều cùng ngày, Trung đã xuất viện và được cán bộ điều tra dẫn giải về trụ sở Công an huyện Bình Tân. Tại đây, Cơ quan điều tra công an tỉnh đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng đối với bị can Trung để để tiến hành điều tra.

Trước đó, khi vụ việc cưỡng hiếp nhiều lần bé gái 10 tuổi ở cùng xóm dẫn đến có thai bị phát giác và trình báo đến cơ quan chức năng, Trung đã nhiều đến nhà, van xin gia đình nạn nhân bỏ qua cho. Tuy nhiên, hắn đã không được toại nguyện mà gặp phải sự phản ứng và phẫn nộ kịch liệt từ phía gia đình cháu gái.

Vì thế, nên Trung đã uống thuốc sâu tự vẫn trước khi bị mời về cơ quan công an để lấy lời khai, vụ việc ngay sau đó đã được phát hiện và đưa ngay nghi phạm đến Bệnh viện cấp cứu và điều trị dưới sự canh phòng nghiêm ngặt từ lực lượng trinh sát của công an tỉnh Vĩnh Long

Như tin đã đưa, vào sáng ngày 27/3, do thấy đứa cháu gái 10 tuổi có những biểu hiện bất thường nên bà C. (bà ngoại cháu H.) sinh nghi rồi bắt đầu tra hỏi, nhưng bé H không dám nói ra và nói rằng nếu nói ra sẽ bị giết chết.

Sau đó, bà C. chạy đi mua que về thử, kết quả trên que cho thấy cháu ngoại của bà có dấu hiệu mang thai. Tiếp đến, bà tiếp tục đưa cháu đến cơ sở y tế để thăm khám. Tại đây, qua siêu âm sàng lọc, bác sĩ khẳng định cháu bé đã có thai 4,5 tuần tuổi. Có được kết quả, bà C. trình báo vụ việc cho công an.

Theo người nhà bà C cho hay, từ khi vụ việc bé H có thai bị phát hiện thì Trung có sang nhà lạy lục, năn nỉ mong gia đình bỏ qua. Đồng thời, người đàn ông này còn xin được chở bé H đi Bệnh viện để thăm khám tại Bệnh viện nhưng không được chấp thuận.

Cũng theo người nhà nạn nhân cho biết, trong ngày hôm nay (31/3), gia đình sẽ được Cơ quan công an hỗ trợ đưa cháu H đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long để tiến hành giám định y khoa nhằm bổ sung hồ sơ cho vụ án.