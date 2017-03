Nhà thường xuyên vắng người lớn do bận đi làm thuê, bé gái 10 tuổi ở huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) bị thanh niên hàng xóm nghi cưỡng hiếp nhiều lần dẫn đến có thai.

Bé H. kể lại sự việc bị nhiều lần bị cưỡng hiếp

Ngày 30/3, bà L.K.C (bà ngoại bé H) cho biết: “Ngày 27/3, bé H gọi điện lên TP Hồ Chí Minh nói tháng này sao tới ngày vẫn chưa thấy kinh nguyệt. Thấy sự việc có gì đó bất ổn nên tôi xin nghỉ làm, tức tốc về quê xem tình hình như thế nào. Về tới nhà, tôi mua que thử thai thấy 2 gạch nên tá hỏa hỏi chuyện nhưng bé cũng không dám khai ai là thủ phạm. Sau một hồi thuyết phục, bé mới khai bị thanh niên hàng xóm nhiều lần cưỡng hiếp”.

Theo bà C, từ nhỏ bé H ở nhà với ông bà ngoại vì cha và mẹ đều đi làm thuê ở xa. Gần đây, bà C cũng lên TP Hồ Chí Minh làm giúp việc nhà nên bé H ở nhà với ông ngoại. Tuy nhiên, nhà không có ruộng đất nên ông ngoại cũng thường xuyên đi làm thuê nên sau giờ học bé H phải ở nhà 1 mình.

Kết quả siêu âm của bé H.

Bé H kể lại: “Cách đây mấy tháng, giữa trưa con đang ở nhà 1 mình thì bị chú hàng xóm qua nắm tóc, kéo con vào trong phòng. Con không dám la vì chú dọa sẽ đánh. Những lần sau, chú đều hăm dọa sẽ giết chết nên con không dám kể với ai”.

Sau khi sự việc xảy ra, bà C dẫn đứa cháu ngoại đến phòng khám tại thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) siêu âm thì phát hiện cháu H đã mang thai 4,5 tuần. Gia đình lập tức tố cáo đến cơ quan công an.

Căn phòng nơi bé H. bị cưỡng hiếp

Theo bà C, ngay sau đó cơ quan công an mời nghi phạm là Huỳnh Thanh Trung (SN 1979) đến cơ quan công an làm việc. Tuy nhiên, trước đó nghi phạm đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn nên cơ quan công an phải chuyển lên bệnh viện để cấp cứu.

Thông tin từ Đội điều tra tổng hợp (Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, có sự việc xảy ra trên địa bàn và đang trong quá trình điều tra nên chưa cung cấp thông tin cụ thể.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.