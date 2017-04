Trong lúc sang nhà bạn trong xóm chơi, thấy bé V. (8 tuổi, em gái của bạn) ở nhà một mình nên Du đã nảy sinh ý đồ đồi bại rồi xâm hại cháu V.

Ngày 8/4, đại diện Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Mỹ đã bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Lương Du (18 tuổi, trú xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ), để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em. Hiện đối tượng Du đã được bàn giao cho công an tỉnh Bình Định để điều tra, xử lý.

Theo ông Đặng Thanh Lộc - Phó Trưởng công an huyện Phù Mỹ, khoảng 17h30 ngày 31/3, Đặng Lương Du đến nhà một bạn nam trong xóm để chơi thì phát hiện bé gái tên V. (8 tuổi, là em của người bạn) đang ở nhà 1 mình nên Du đã nảy sinh ý đồ đồi bại rồi xâm hại cháu V. Cháu V. phản ứng kêu la nên ông bà nội của cháu đang ở bên cạnh liền chạy sang, sau đó gia đình trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Ông Lộc thông tin thêm: “Qua quá trình làm việc với cơ quan công an, Du đã thừa nhận hành vi và chúng tôi đã đưa cháu gái đi bệnh viện khám để làm rõ bằng chứng. Sau đó, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp thanh niên này”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, xử lý.