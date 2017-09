Bé gái 9 tuổi bị trai làng cưỡng bức giữa đồng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Hoàn Viên (22 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu) và củng cố hồ sơ để khởi tố bị can về hành vi Hiếp dâm trẻ em và Cướp tài sản.



Theo cảnh sát, một tuần trước (25/8), Viên cùng với nhóm bạn đi bắt chuột và ếch tại cánh đồng ấp Vĩnh Phát (xã Vĩnh Lộc, huyện Châu Phú). Sau đó, cả nhóm mang chuột và ếch bắt được làm mồi, tổ chức nhậu trong chòi canh lúa ngoài đồng.

Đến chiều, nhóm bạn ngủ say, Viên mang theo cây chĩa (dụng cụ bắt chuột ở miền Tây) ra đồng tìm chuột và ếch. Lúc này, Viên nhìn thấy em Lan (9 tuổi, tên đã thay đổi, ngụ xã Vĩnh Long) trên đường đạp xe về nhà.



Quan sát không thấy ai, Viên liền dùng cây chĩa đe doạ và khống chế nạn nhân. Sau khi thoả mãn, Viên tiếp tục đe dọa nạn nhân, cướp số tiền 20.000 đồng rồi mới cho về nhà.



Nạn nhân hoảng loạn đạp xe về nhà và kể lại sự việc cho gia đình rồi đến cảnh sát trình báo. Tối cùng ngày, Viên bị Công an huyện An Phú bắt khẩn cấp để điều tra.



Sau khi khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ ban đầu, Công an huyện An Phú đã bàn giao vụ việc, nghi phạm cho Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo Zing