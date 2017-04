TPO - Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại với con gái riêng của người tình, T đều đe dọa cháu bé không được kể ra chuyện với ai.

Chiều 4/4, đại tá Phạm Văn Ngân–Phó Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan công an tỉnh này vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn T (SN 1980, ngụ An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, chị N.T. Ng (SN 1982, quê Cà Mau) và N.V.T (SN 1980, trú tại ấp Thanh Thuỷ, xã An Phước huyện Mang Thít) có tình cảm với nhau. Cả hai thuê nhà trọ tại địa phương và sống với nhau như vợ chồng từ năm 2013. Cùng sống với cặp đôi này là bé N.Q (13 tuổi, con riêng của chị Ng).

Trong quá trình sống chung, chị Ng và T. thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chiều tối ngày 3/4, sau khi cãi nhau, chị Ng. đòi chia tay với T. và dắt con gái về quê ở Cà Mau sinh sống.

Chứng kiến cảnh tượng trên, cháu Q. (13 tuổi) vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe chuyện mình bị T. thường xuyên cưỡng hiếp. Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé, T. đều đe dọa cháu không được kể ra chuyện với ai.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận quan hệ tình dục với chau Q. 4 lần trong những lúc chị Ng vắng nhà.