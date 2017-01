TP - Sau hơn 2 năm đưa vào khai thác, hàng trăm điểm người dân phá rào cao tốc Nội Bài- Lào Cai chăn thả gia súc, băng ngang đường vẫn tái diễn và xuất hiện nhiều điểm đen “bến dù” đón trả khách.

Xe khách Hà Cương (tuyến Lào Cai - Nam Định) dừng đón khách tại km121 thuộc địa phận tỉnh Yên Bái.

“Nhộn nhịp” bắt khách trên cao tốc

Dọc 265km tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam chạy qua 5 tỉnh, thành có hàng trăm điểm dân phá rào vào hành lang chăn thả gia súc, băng đường bắt xe khách. Điểm đen tại các nút giao cầu chui, nơi tập trung đông dân cư ven cao tốc thuộc các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại km 224 thuộc địa phận huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) vào các giờ cao điểm buổi sáng và chiều muộn mỗi ngày, từng tốp hàng chục người dân vượt rào B40 đứng ở hộ lan cao tốc chờ xe khách xuống Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Anh Vũ Đạt (27 tuổi, huyện Bảo Thắng) cho hay, muốn lên cao tốc phải dỡ một điểm rào để lách qua hoặc di chuyển men theo cầu chui dân sinh. Hàng loạt xe khách từ giường nằm chất lượng cao như: Hà Cường, Sao Việt, Phúc Xuyên, Kết Đoàn... đến những xe khách 24, 16 ghế ngồi đều dừng khi có khách. Nhiều tài xế các hãng xe còn tạt đầu, tranh giành khách.

“Mỗi lần xuống Hà Nội, tôi cũng lên cao tốc. Dù biết nguy hiểm và vi phạm quy định nhưng do trạm nghỉ và đường tránh, lối rẽ quá xa. Muốn tới đó phải nhờ người thân chở hoặc đi xe ôm hơn 10km rất tốn kém, do đó hầu hết mọi người đều vượt rào”, anh Đạt nói.

Tại km121, thuộc địa phận tỉnh Yên Bái còn xuất hiện đội xe ôm đi bộ lên cao tốc chờ đón khách xuống ô tô. Anh Đàm Anh Tuấn (34 tuổi, trú huyện Văn Chấn) cho biết, cứ 10-15 phút là có xe khách chạy qua đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải còn thuê người dân, xe ôm giới thiệu bán vé. Mỗi khi có lực lượng chức năng tuần tra, tài xế sẽ từ chối và báo xe sau dừng đón. Ngoài ra, tại các điểm km 237, 98, 16..., hàng loạt nhà xe dừng đón trả khách trái quy định.

Nhà xe tuyến Thái Bình - Hà Giang cũng dừng vào làn khẩn cấp trả khách. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Tử thần rình rập

Không chỉ ở các điểm đón xe khách, hàng trăm điểm rào vào hành lang cao tốc Nội Bài – Lào Cai bị phá trở thành nơi chăn thả gia súc, trồng hoa màu. Điểm đen tại km 17, 36 thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc và các điểm thuộc tỉnh Phú Thọ, Yên Bái.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại tá Phạm Văn Hòa - Phó trưởng Phòng 10, đội trưởng Đội 1 - Cục CSGT cho biết, tình trạng xe khách vi phạm trên cao tốc vẫn còn tái diễn. Quy định không được dừng đỗ, đón trả khách nhưng nhiều tài xế vẫn phớt lờ. Thực tế đã có nhiều va chạm dẫn đến chết người. Hơn 2 năm đi vào hoạt động, cao tốc Nội Bài - Lào Cai từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan tới xe khách. Tối 18/8/2016, va chạm liên hoàn giữa xe giường nằm của Cty Minh Thành Phát với xe bồn và chiếc Innova biển kiểm soát tỉnh Thái Bình đoạn qua địa phận huyện Văn Yên (Yên Bái) khiến 2 hành khách tử vong và nhiều người bị thương.

Tháng 12/2015, hai xe giường nằm Trung Kiên và Bảo Yến va chạm trên cao tốc đoạn qua địa phận xã Văn Quán (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) khiến 2 người chết, 22 người bị thương.

Tháng 3/2016, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia có công điện yêu cầu cơ quan liên ngành vào cuộc xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên cao tốc, đặc biệt là với lỗi dừng đỗ đón trả khách; phá rào băng cao tốc. Lực lượng tuần tra đã phối hợp với công an các tỉnh, đơn vị vận hành cao tốc xử lý hàng loạt điểm đen tại km55, 60, 77, 98... Tuy nhiên, tình trạng này lại xuất hiện nhiều trên địa phận tỉnh Yên Bái, Lào Cai. Việc xử lý triệt để gặp khó do toàn tuyến có 5 trạm dừng nghỉ nhưng hệ thống đường gom dân sinh kết nối không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Toàn tuyến dài 265km, trong khi lực lượng CSGT có hạn, không thể tuần lưu 24/24. Mỗi khi vắng cảnh sát, tài xế lại dừng đón khách.

Mới đây, Cục CSGT đã lắp 42 camera giám sát tự động phát hiện vi phạm. Những camera này được bố trí tại 22 vị trí trên cao tốc có tầm xa 120m báo chính xác biển kiểm soát, lỗi vi phạm cho cán bộ tuần tra xử lý. Tuy nhiên, nhiều nhà xe vẫn dừng đỗ đón khách tại các điểm mù camera và nơi vắng cảnh sát.