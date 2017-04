Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội vẫn đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ thêm hoạt động phạm tội tinh vi của ổ nhóm tội phạm người Colombia do Fabian Lucero Witches (Fabian - SN 1982) cầm đầu.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội, hoạt động của ổ nhóm tội phạm đến Việt Nam từ bên kia bán cầu rất tinh vi, xảo quyệt. Chính vì vậy, ngay từ khi phát hiện hoạt động của ổ nhóm tội phạm này, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP và Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP, Trưởng Ban chuyên án đã nhiều đêm không ngủ, thức cùng cán bộ chiến sỹ tham gia phá án để đưa ra những quyết định kịp thời, chính xác nhằm lôi những tên tội phạm khoác áo “Tây ba lô” ra ánh sáng pháp luật.

"Trùm" tội phạm người Colombia - Fabian diễn tả cách sử dụng dao tự chế đâm thủng lốp ô tô.

Trăm nghìn mưu sâu, kế hiểm

4 ngày sau khi bị bắt, Fabian, đối tượng ít tuổi nhất và cũng là “ông trùm” trong nhóm tội phạm người Colombia vẫn giữ được vẻ lì lợm, ít nói như hôm đầu tiên bị lực lượng CSHS Hà Nội phát hiện, bắt giữ tại một nhà nghỉ ở xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Có lẽ, trong nhóm tội phạm thì Fabian nghiện thuốc lá nặng nhất. Mỗi khi được thẩm vấn, Fabian đều xin thuốc lá và rít liên tục từ đầu buổi đến khi trả lời xong các câu hỏi của cán bộ điều tra. Trong quá trình khai nhận hành vi phạm tội, Fabian tỏ ra bình tĩnh khai rất chậm và chi tiết hoạt động tổ chức trộm cắp tiền trên xe ô tô của những người đến ngân hàng rút tiền tại Hà Nội.

Theo lời khai của “trùm” tội phạm 8X này, đối tượng sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của đất nước Colombia xa xôi. Với bản chất vốn thông minh lanh lợi, Fabian đã nghĩ cách vượt ra khỏi biên giới Colombia để kiếm tiền một cách bất hợp pháp tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trước đó, Fabian đã quy tụ một số đối tượng sống lang thang tại các khu ổ chuột ở Colombia bằng “nghề” trộm cắp, lập thành ổ nhóm tội phạm dưới sự điều khiển của đối tượng này.

Dao tự chế của Fabian chỉ cần một cái nhấn tay là đâm thủng lốp ô tô sau vài giây đồng hồ.

“Hoạt động phạm tội của nhóm tội phạm do Fabian cầm đầu hết sức tinh vi, liều lĩnh và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ công cụ, phương tiện gây án cho đến kế hoạch thực hiện, lựa chọn “con mồi”, phương án tẩu thoát, nội dung khai báo khi bị bắt giữ, cách xóa dấu vết và tạo tình huống đánh lạc hướng cơ quan điều tra” - Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội thông tin.

Trong quá trình khai thác các đối tượng trong nhóm tội phạm người Colombia, Phòng CSHS - CATP Hà Nội được biết khi nhập cảnh vào một quốc gia nào, trong thời gian ở lại quốc gia đó các đối tượng đều sử dụng hộ chiếu giả, thường xuyên thay đổi chỗ ở, địa điểm thuê xe máy, thay điện thoại và sim liên tục, đồng thời thay đổi địa bàn hoạt động gây khó khăn cho công tác điều tra, làm rõ các vụ án xảy ra.

Chiếc lốp xe ô tô bị Fabian đâm thủng, để đồng bọn lợi dụng sơ hở trộm tiền của người đến ngân hàng giao dịch tiền tệ.

Quá trình gây án, Fabian có quy định riêng trong nhóm là phải sử dụng tóc giả, kính đen, khẩu trang, thường xuyên thay đổi trang phục, đóng giả phụ nữ và dùng phương tiện công cộng di chuyển đến mục tiêu gây án để tránh bị lực lượng công an phát hiện. Khi phát hiện lực lượng chức năng tổ chức điều tra, nhóm tội phạm này co vòi nằm im nghe ngóng động tĩnh, nếu thấy khó kiếm ăn là rút êm sang Lào hoặc Campuchia qua các Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) hoặc Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) bằng những tấm hộ chiếu thật, dưới danh nghĩa khách du lịch theo dạng “Tây ba lô”.

“Điều đáng nói là sau khi gây ra một vụ án, nhóm tội phạm này thường tách nhau ra và nhanh chóng di chuyển sang một quốc gia khác lẩn trốn. Các đối tượng theo dõi động tĩnh từ phía cơ quan chức năng nơi vừa gây án qua mạng xã hội và khi thấy tình hình êm trở lại thì theo một quy ước riêng, nhóm này tụ lại với nhau lấy địa điểm nhất định nào đó điểm danh quân số và tiếp tục thực hiện các “phi vụ” làm ăn theo kế hoạch do Fabian lập sẵn” - Trung tá Lê Kim Đồng cho biết thêm và nhấn mạnh đây là một trong những khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan công an. Tuy nhiên, với sự cố gắng của cán bộ chiến sỹ tham gia phá án, cùng với chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP, Chỉ huy Phòng CSHS, Công an các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm và các đơn vị phối hợp, lực lượng Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng CSHS đã phát hiện, bắt giữ nhóm tội phạm nguy hiểm này.

Cũng theo Trung tá Lê Kim Đồng, trong quá trình phát hiện, bắt giữ Fabian và Jose Aureliano Rosas Pena, cánh tay phải dắc lực của “trùm” tội phạm đến từ Colombia, lực lượng Công an Hà Nội được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Hãng taxi ABC từ khâu phát hiện cho đến khi truy bắt đối tượng.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”

Cũng trong quá trình điều tra, làm rõ những thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi của Fabian cùng đồng bọn, lực lượng CSHS Hà Nội được biết “trùm” tội phạm này đã “thửa” công cụ gây án rất kỳ công. Đối tượng tìm hiểu và đến miền Nam Colombia, nơi có những lò rèn chuyên luyện ra những chi tiết nhỏ và sắc bén nhất để làm ra 2 lưỡi dao mỏng như lá lúa, nhưng cứng và rất sắc, có thể xuyên thủng lốp xe ô tô chỉ bằng một cái nhấn tay.

2 lưỡi dao này được gắn với một tay công nhìn bề ngoài như chuôi dao cạo râu. Chính vì vậy, khi Fabian mang những công cụ này theo người đều lọt qua hàng rào kiểm tra của lực lượng Hải Quan thuộc nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia; một số quốc gia tại Châu Âu và Nam Mỹ… Tổng cộng, nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt hơn 30 vụ trộm cắp tài sản tại tất cả các quốc gia chúng đặt chân đến.

Còn tại Việt Nam, theo lời khai của Fabian, từ năm 2014, nhóm tội phạm này đã bàn bạc, thống nhất với nhau dùng thủ đoạn tạo ra tình huống làm thủng lốp xe ô tô của chủ tài sản, gây sự chú ý để nạn nhân mất cảnh giác và thực hiện hành vi phạm tội. Trong các vụ án, Fabian luôn đóng vai trò cầm dao đâm thủng lốp xe ô tô của người đi rút tiền ở ngân hàng trên đường về, để đồng bọn lợi dụng sơ hở trộm cắp tiền và tài sản có giá trị khác.

Sau mỗi “phi vụ” trót lọt, Fabian chia tiền cho đồng bọn và nhóm tội phạm này lại đi bằng đường bộ sang Campuchia, Lào để đổi lấy ngoại tệ rồi gửi về Colombia cho gia đình thông qua tài khoản ngân hàng quốc tế.

Hệ thống camera giám sát giao thông đã phục vụ đắc lực công tác điều tra, khám phá hoạt động của nhóm tội phạm người Colombia và các hoạt động vi phạm pháp luật, vi phạm TTATGT khác.

Khác với những vụ “làm ăn” ở Việt Nam, tại các quốc gia ở Châu Âu và Nam Mỹ, Fabian chỉ đạo đồng bọn cũng với thủ đoạn cũ nhưng mục tiêu gây án là những chủ sở hữu tài sản như đồng hồ, nữ trang và các mặt hàng gọn nhẹ, có giá trị được vận chuyển bằng ô tô trên đường phố. Sau khi gây án, chúng mang hàng hóa trộm cắp được đến các nước thứ ba tiêu thụ, đổi lấy ngoại tệ gửi về gia đình.

Tuy hoạt động tinh vi có thể qua mặt được các lực lượng chức năng của hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhưng đến Việt Nam gây án, nhóm tội phạm mang quốc tịch Colombia đã sa lưới bởi tài trí và sự quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an Hà Nội, chủ công là Phòng CSHS - CATP.

Cũng trong quá trình làm rõ thủ phạm vụ trộm 1,7 tỷ đồng ở phố Hàng Tre, Hà Nội xảy ra ngày 22/2, Jersain Ladino Cardona (Jersain - SN 1966), một trong những đối tượng được Fabian tin cậy sử dụng trong các vụ trộm đã rất ngoan cố không chịu khai báo thành khẩn. Bằng biện pháp nghiệp vụ các chiến sỹ CSHS đã tìm được dấu giầy của đối tượng gây án để lại hiện trường, trùng khớp với đế giầy Jersain cất dưới đáy ba lô du lịch mang theo người. Từ bằng chứng này, Jersain đã “tâm phục, khẩu phục” lực lượng Cảnh sát hình sự Hà Nội và ký vào biên bản khai nhận hành vi phạm tội.

Theo Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, hoạt động tội phạm của nhóm người Colombia bị phát hiện nhờ tài trí của lực lượng Công an và sự phối hợp nhuần nhuyễn của các cơ quan hữu quan cũng như lực lượng BĐBP các Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Mộc Bài. Tuy nhiên, còn một vấn đề khác cũng mang lại hiệu quả tích cực cho công tác điều tra là hệ thống camera giám sát giao thông được đặt tại các ngã ba, ngã tư, các nút giao thông trọng điểm và cả hệ thống camera gắn trên xe buýt nhanh BRT cũng đã góp phần cung cấp tài liệu vạch mặt tội phạm.