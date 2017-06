Trong lúc nhậu, Quân xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu nên dùng dao chém chết người này.

Sáng 26/6, thượng tá Dương Danh Quế, Trưởng Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết đang làm các thủ tục để bàn giao Trương Quân (35 tuổi, quê Bình Phước) cho công an tỉnh để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân được xác định là Phạm Văn Đức (47 tuổi, quê Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, chiều 25/6, Quân và Đức cùng nhậu với một số người tại tiểu khu 1484, xã Quảng Trực thì xảy ra mâu thuẫn.

Tại đây, Quân dùng dao chém vào cổ Đức. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

“Sau khi nhận được tin báo, công an huyện đã tiến hành truy bắt nghi can, khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra án mạng nằm trong rừng sâu nên 23h cùng ngày, cơ quan chức năng mới bắt được Quân”, thượng tá Quế thông tin.