Sau khi can ngăn nhóm bạn có mâu thuẫn trong lúc đánh bida, anh Thạch đã bị Phú đánh ngã xuống đường gây chấn thương sọ não và tử vong.

Công an thị xã Hương Thủy thực nghiệm lại hiện trường vụ án tại quán bida Sine

Sáng 11/2, Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Phan Ngọc Phú (37 tuổi, trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) về hành vi cố ý gây thương tích.Đồng thời cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy đã tiến hành thực nghiệm lại hiện trường để điều tra làm rõ vụ án.Trước đó, Phan Ngọc Phú cùng anh Lê Tiến Thạch (34 tuổi, trú cùng địa phương) và nhóm bạn đến quán Sine đường Trưng Nữ Vương, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy đánh bida.Kết thúc buổi chơi, một số thành viên trong nhóm này cãi nhau về chuyện thắng thua nên Phú và Thạch lao vào can ngăn.Tuy nhiên, Phú cho rằng Thạch có đánh vào mặt mình lúc can ngăn nhóm bạn nên đối tượng này đã dùng tay đánh vào ngực anh Thạch làm nạn nhân ngã xuống đường, đầu đập xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não.Dù được chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng anh Thạch đã tử vong sau đó 2 ngày.