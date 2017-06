TPO - Ngày 27/6, theo thông tin từ công an huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng cảnh sát môi trường tỉnh cùng công an sở tại mật phục bắt quả tang đối tượng mang cả bao tải thuốc nổ cùng nhiều kíp nổ trên đường đi tiêu thụ.

Nguyễn Văn Vinh tại cơ quan công an. Trước đó vào lúc 20h ngày 26/6, tổ công tác PC49 phối hợp với công an huyện Qùy Hợp mật phục tại đường liên thôn, xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp bắt quả tang Nguyễn Văn Vinh chở một bao tải bên trong toàn thuốc nổ và kíp nổ. Kiểm tra bao tải, bên trong chứa 7 túi ni lông ( mỗi túi bọc 10 thỏi thuốc nổ ) cùng một túi ni lông bọc dây cháy chậm và gần 100 kíp nổ. Tổng cộng gần 15 kg thuốc nổ, chưa kể dây cháy chậm và kíp nổ. Tang vật vụ án. Tại cơ quan công an, Vinh khai sau khi được một người không quen biết đặt hàng, mấy ngày liền đối tượng đi mua gom thuốc nổ, hôm nay trên đường đi giao hàng thì bị bắt. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.