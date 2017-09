Bị can tử vong do nghi đánh nhau trong nhà tạm giữ

Tối ngày 10/9, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của bị can Võ Tấn Minh (25 tuổi, ngụ tại phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm).Theo cảnh sát, ngày 28/4, Minh bị Công an tỉnh Ninh Thuận bắt và khởi tố để điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Minh bị tạm giam tại trại giam của Công an tỉnh Ninh Thuận.Quá trình điều tra, do thấy Minh phạm tội ở mức án dưới 15 năm tù nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận bàn giao lại để Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm thụ lý theo thẩm quyền.Ngày 8/9, Minh được đưa về trại tạm giữ Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm. Đến chiều cùng ngày, bị can này được phát hiện bị thương nặng trong phòng giam nên chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu và tử vong sau đó.Theo một cán bộ điều tra, bước đầu xác minh qua camera an ninh, giữa Minh và các bị can khác cùng phòng có xảy ra đánh nhau.

