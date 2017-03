TPO - Chiều 27/3, thẩm phán Ngô Đức Thọ - Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên án đối với ông Trần Minh Lợi và 7 bị cáo, về các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trục lợi.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây dư luận xấu trong xã hội, nên phải xử phạt nghiêm khắc, tuy nhiên, Tòa vẫn xét tới các yếu tố có lợi cho bị cáo để giảm nhẹ hình phạt, thể hiện tính khoan hồng.

Đối với bị cáo Trần Minh Lợi, do có thái độ khai báo thành khẩn, nhiều người thân trong gia đình có công với nước và được tặng thưởng nhiều huân huy chương, trong thời gian bị cáo Lợi sinh sống trên địa bàn có nhiều đóng góp, hỗ trợ kinh phí cho địa phương, nên tòa tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lợi 4 năm 6 tháng tù giam, tính từ khi bắt tạm giam là ngày 22/3/2016.

Bị cáo Nguyễn Xuân An- người liên lạc với ông Lợi qua facebook để nhờ ông Lợi hướng dẫn cách lập chứng cứ về hành vi vòi hối lộ của điều tra viên, do cá nhân có nhiều thành tích, vợ là giáo viên dạy giỏi có nhiều bằng khen, tòa tuyên 1 năm 9 ngày tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, đúng bằng thời gian đã tạm giam, tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa.

Bị cáo Huỳnh Kim Cao Trí- người tổ chức kết nối đưa hối lộ cho điều tra viên, tòa phạt 1 năm tù giam; Bị cáo Nguyễn Văn Phúc cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Đại Lộc- Đắk Lắk đã trực tiếp nhận hối lộ 30 triệu đồng, tuy nhiên về nhân thân có thành tích trong quá trình công tác, gia đình có công, bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Hình phạt bổ sung: Cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý nhà nước 3 năm sau khi chấp hành hình phạt tù.

Nhóm bị cáo đưa tiền xin tại ngoại 20 triệu/người cho điều tra viên đều nhận tội, gia cảnh khó khăn, cần được khoan hồng, tòa đều tuyên 9 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 1 năm 6 tháng tính từ ngày tuyên án, đối với Huỳnh Thị Cao Thương , Nguyễn Thị Tý, Trương Thị Lan.

Nguyên cán bộ trinh sát, công an huyện Đắk Mil- bị cáo Lãnh Thanh Bình đã nhận 60 triệu đồng tiền nhờ xin tại ngoại cho các con bạc, do ăn năn hối hận, khai báo thành khẩn, hoàn cảnh khó khăn, tòa tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Tòa đã sung công 90 triệu đồng các bị cáo đã đưa hối lộ, tịch thu vật gây án là điện thoại của các bị cáo Lợi, Phúc, Bình, Trí, An. Mỗi bị cáo phải nộp 200 nghìn đồng án phí sơ thẩm, được kháng cáo trong 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án.

Không khí phiên tòa trầm hẳn lại sau khi nghe tuyên án. Trước khi lên xe tù trở lại trại giam, bị cáo Trần Minh Lợi cùng nhóm luật sư bào chữa cho bị báo Lợi cho biết sẽ kháng cáo. Riêng bị cáo Nguyễn Xuân An được vợ đón, ôm con mừng tủi giữa sân tòa.



Sau khi nghe tuyên án, những người dự toà không khỏi bàng hoàng về mức án quá nặng đối với bị cáo Trần Minh Lợi- người can dự vào vụ án này chỉ với mục đích thu thập bằng chứng tố cáo cán bộ tham nhũng, trong khi lại nương tay đối với những người có chức vụ quyền hạn, chỉ vì khi bị phanh phui, họ đã thành khẩn khai báo cũng như bị cáo Lợi.