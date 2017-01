Do vợ đòi về nhà mẹ ruột đón giao thừa, đối tượng nhẫn tâm sát hại vợ...

Đối tượng cùng tang vật.

Đối tượng Đào Văn Cần.

Chiều 31-1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Đào Văn Cần (34 tuổi, ngụ ấp Lợi Thuận, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi giết người.Đào Văn Cần khai nhận: Do mâu thuẫn với chị Tô Thị Hồng Suyến (vợ Cần, 30 tuổi) từ trước, khoảng 19 giờ ngày 27/1, sau khi đi xịt thuốc lúa về nhà thì Cần và vợ xảy ra cãi vã to tiếng. Khi đó, chị Suyến đòi về nhà mẹ ruột đón giao thừa nhưng Cần không đồng ý.

Do vậy, chị Suyến điện thoại cho em ruột đến chở. Khi em chị Suyến đến nhà, chị Suyến lấy quần áo định ra xe thì bị Cần dùng dao đâm vào ngực. Do vết thương quá nặng, chị Suyến đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Cần đã bị người dân bắt giữ cùng tang vật.