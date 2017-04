TPO - Liên quan đến vụ việc Mẹ chồng chết bất thường trước cổng nhà con dâu Qua đấu tranh, cô con dâu thừa nhận đã xô ngã mẹ chồng khiến bà Thanh Tử vong sau đó

Chiều 25/4, trao đổi với PV Tiền Phong thượng tá Phạm Việt Tiến – Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC 45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết chị Nguyễn Thị Kiều Loan (SN 1984, trú thôn Giáo Ái Bắc, xã Điện Hồng, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đã thừa nhận xô ngã mẹ chồng là bà Phạm Thị Thanh (SN 1951) do có mâu thuẫn. Kết quả giám định pháp y cũng cho thấy vết thương trên đầu bà Thanh do té ngã. Hành vi của chị Loan có yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 23/4, bà Thanh đến nhà con dâu là chị Nguyễn Thị Kiều Loan thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc giằng co, bà Thanh bị ngã ngã trước nhà mình.

Sau cú ngã, bà Thanh bị chấn thương ở vùng đầu. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.