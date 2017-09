Bị đâm chết khi mang dao đi truy sát đối thủ

Theo điều tra ban đầu, chiều một ngày trước, Bùi Minh Tuấn (20 tuổi) và Trần Nhựt Minh (cùng ngụ TP Mỹ Tho) tìm đến nhà của Cao Quốc Ân (35 tuổi, ngụ cùng địa phương) để giải quyết mâu thuẫn. Khi thấy Tuấn và Minh đến nhà, Ân đóng cửa cố thủ bên trong. Tuấn và Minh buông lời đe dọạ rồi bỏ đi.Sau đó, Ân mang theo dao và chạy xe máy ra khu vực cầu Hùng Vương (TP Mỹ Tho) để đón bạn gái. Khi đến gần cầu, Minh và Tuấn nhìn thấy Ân nên dùng dao giấu sẵn trong người tấn công, đâm vào vùng bụng. Ân lấy dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người của Minh.Gây án xong, Ân bỏ chạy qua bên kia đường và được một người bạn đưa đi cấp cứu và đang nằm điều trị tại bệnh viện. Còn Minh do vết thương quá nặng đã tử vong.Kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vong do mất máu cấp, đứt động mạch cánh tay đầu, tràn máu màng phổi và thủng phổi. Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an Nhân dân