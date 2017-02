Tại tiệc tất niên nói trên, Danh có mời bia anh Ph. nhưng anh Ph không uống nên đối tượng này đã xin đi nhờ xe của anh Ph. và tấn công người đàn ông này nhập viện.

Anh Ph. với thương tích trên lưng

Chiều 6/2, Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Công Danh (SN 1992, ngụ xã Tam Giang, huyện Núi Thành) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.Như tin đã đưa, chiều tối 14/1, anh Võ Ph. (SN 1987, trú xã Bình Nguyên, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng các đồng nghiệp trong công ty tổ chức tất niên tại một nhà hàng ở thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành.Sau khi tàn tiệc nhậu, khoảng 20h cùng ngày, anh Ph. ra về thì có một thanh niên lạ mặt trong nhà hàng xin đi nhờ xe về nhà. Khi đi qua cầu Tam Giang (thuộc xã Tam Giang, huyện Núi Thành), nam thanh niên bất ngờ đánh anh Ph. tới tấp. Tiếp đó, “vị khách” lạ mặt còn dùng dao đâm 2 nhát vào phần lưng rồi tiếp tục dùng đá đập vào đầu khiến anh Ph. bất tỉnh.Khi anh Ph. tỉnh lại đã cố gắng bò qua khu vực dân cư gần đó kêu cứu và được người dân đưa đến bệnh viện.Sau quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, kẻ lạ mặt đi nhờ xe và đánh anh Ph trọng thương là Lê Công Danh (SN 1992, ngụ xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam). Đến chiều 20/1, Danh đã đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.Danh khai, sau khi gây án, Danh đã bỏ trốn lên Đắk Lắk. Được sự vận động của gia đình và cơ quan chức năng, ngày 20/1, Danh trở về địa phương và đến Công an đầu thú.Nguyên nhân ban đầu được xác định, tại tiệc tất niên nói trên, Danh có mời bia anh Ph. nhưng anh Ph không uống. Bực tức nên lúc ra về Danh đã xin đi nhờ xe của anh Ph. và tấn công người đàn ông này nhập viện.