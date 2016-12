Vì bức ảnh của mình bị đăng trên mạng, cô giáo trẻ dạy mỹ thuật đã lôi bạn gái ra khỏi phòng trọ, đưa vào taxi để cắt tóc làm nhục, đâm cảnh cáo.

Chị Ngọc được đưa đi cấp cứu trong tình trạng be bét máu với nhiều vết thương trên người

Ngày 29/12, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đã xử phạt hành chính Trần Thị Phương (giáo viên dạy môn Mỹ thuật tại trường THCS Sông Trí), Mai Thị Thu Thảo (24 tuổi) và 2 người đàn ông về hành vi gây tổn hại sức khỏe người khác theo Nghị định 167 về vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Nhà chức trách xác định, xích mích giữa những người phụ nữ này xảy ra khi chị Ngọc đăng một bức "ảnh nóng" của Phương lên mạng xã hội, và nói rằng do Thảo thực hiện. Phương và Thảo sau đó tìm Ngọc để "giải quyết".

Ngày 11/12, Phương gọi Thảo cùng hai người đàn ông đến phòng trọ của Ngọc, kéo ra ngoài, lôi lên taxi hành hung. Sau khi cắt tóc làm nhục, đâm cảnh cáo, nhóm Thảo rút đi. Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh xác nhận chị Ngọc khâu 10 mũi ở đầu và 4 mũi ở tay.

Lấy lời khai của 4 người, nhà chức trách xác định người trực tiếp đánh chị Ngọc gây thương tích là Thảo. Phương có vai trò chủ mưu.

Một lãnh đạo công an thị xã Kỳ Anh cho hay, trong sự việc này giữa hai bên đã có thỏa thuận bồi thường. Chị Ngọc có đơn từ chối giám định thương tích và đề nghị không khởi tố vụ án.

"Theo luật, vụ việc này chỉ xử lý hình sự khi có đơn yêu cầu bị hại, vì thế nhà chức trách phạt hành chính những người liên quan về hành vi gây tổn hại sức khỏe người khác", một nguồn tin nói.

Thầy giáo Phan Văn Tuấn, Hiệu trưởng THCS Sông Trí cho hay sắp tới nhà trường sẽ yêu cầu cô giáo Phương làm kiểm điểm và họp hội đồng kỷ luật để đưa ra hướng xử lý.